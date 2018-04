Macron-Trump : quelles relations entretiennent les deux présidents ?

Un océan les sépare, tant dans le style que dans la personnalité. Donald Trump et Emmanuel Macron, a priori loin d'être faits pour s'entendre, affichent une réelle complicité depuis leur premier contact, depuis cette poignée de main aux allures de bras de fer qui avait fait parler dans le monde entier, il y a environ un an. Le président américain a ensuite été l'invité d'honneur du 14 juillet dernier sur les Champs-Élysées. La France met alors les petits plats dans les grands pour séduire son allié américain. Malgré les trente ans qui les séparent, les deux hommes s'apprécient et discutent plusieurs fois par semaine au téléphone pour se donner des nouvelles.

Macron, nouvel interlocuteur privilégié ?

Pourtant, si les deux chefs d'État affichent leur unité dans la lutte contre le terrorisme au moment de frapper conjointement des cibles en Syrie, leurs points de vue divergent sur la plupart des autres dossiers. Nucléaire iranien, accords sur le climat, relations commerciales avec l'Europe... Donald Trump reste inflexible. La visite d'État d'Emmanuel Macron, la première du genre accordé par Donald Trump à la Maison-Blanche, revêt un symbole. Malgré les différends, l'interlocuteur européen privilégié de Washington n'est plus l'Allemagne d'Angela Merkel, mais bien la France d'Emmanuel Macron.

