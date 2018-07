Les États-Unis forcent la Chine et l'Europe à se rapprocher

Les taxes douanières de Donald Trump vont toucher de plein fouet la Chine, qui tente de riposter. "La Chine essaie de renforcer ses partenariats économiques avec des pays d'Asie du Sud-Est et l'Union européenne. Mais ce n'est pas facile avec cette dernière, car elle se plaint du manque d'accès de ses entreprises au marché chinois et s'inquiète des investissements chinois dans certains secteurs stratégiques européens", explique Alice Ekman, chercheuse spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales.

"Encore loin d'un accord de libre-échange"

"Les négociations Chine/UE démarrent et on est encore loin d'un accord de libre-échange. Il reste de nombreux points de tension entre la Chine et l'UE, mais Pékin joue sur les points de division transatlantiques pour apparaître comme une puissance responsable", estime la coordinatrice du livre La Chine dans le monde dans le "Soir 3".

L'UE espère que la Chine ouvrira davantage son marché. "Mais le rôle du Parti communiste a été renforcé dans les entreprises publiques et privées. De mon point de vue, on est encore dans une économie planifiée", conclut Alice Ekman.

