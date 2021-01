Le patron de Twitter défend le bannissement de Donald Trump du réseau, mais estime qu'il crée un précédent "dangereux"

"Je ne ressens aucune fierté à l'idée d'avoir dû bannir @realDonaldTrump." Dans une série de messages publiés dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 janvier, le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, estime que la décision de bannir Donald Trump de la plateforme pour avoir encouragé les violences du Capitole était "la bonne". Il juge toutefois que ce choix constitue un "échec" et "établit un précédent" qui lui semble "dangereux" par rapport au pouvoir détenu par les grandes entreprises.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?