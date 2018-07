La Corée du Nord cache encore des activités nucléaires, affirme le "Washington Post"

Kim Jong-un est-il sincère ? Pas si l'on en croit les informations du Washington Post (en anglais, pour abonnés), samedi 30 juin. Selon le quotidien américain, la Corée du Nord cherche actuellement à cacher des activités nucléaires aux Etats-Unis. Mi-juin, le pays s'était pourtant engagé à prendre le chemin de la dénucléarisation lors d'un sommet international.

Plusieurs responsables américains ont livré des témoignages au quotidien américain, sous couvert d'anonymat. Selon eux, plusieurs indices suggèrent l'existence de sites secrets de production et le développement de méthodes destinées à dissimuler la fabrication d'armes nucléaires. La Corée du Nord aurait donc l'intention de conserver une partie de son stock de matériel nucléaire et de ses sites de production en les cachant aux Etats-Unis.

Kim Jong-un avait pourtant promis de "travailler vers" la dénucléarisation de la péninsule coréenne, lors d'une rencontre à Singapour, le 12 juin dernier. Mais les modalités d'une telle dénucléarisation n'ont pas été clairement définies. Le sommet n'a pas non plus débouché sur un calendrier précis pour le démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen.

>> Poignées de mains historiques, signature d'un texte commun... Ce qu'il faut retenir du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un

"J'ai fait un deal avec [Kim Jong-un]. Je lui ai serré la main. Je crois vraiment qu'il est sérieux, a réagi Donald Trump dans un entretien à Fox News. Je pense qu'ils veulent le faire. Nous avons une très bonne alchimie."

Ce n'est pas la première fois qu'un média américain émet des doutes sur la parole du dirigeant nord-coréen. Au cours du week-end, la chaîne NBC a notamment affirmé (en anglais) que Pyongyang augmentait sa production de combustible nucléaire destiné à des armes atomiques, et cela sur plusieurs sites cachés.

La Corée du Nord aurait donc l'intention de "soutirer toute concession" possible aux Etats-Unis plutôt que d'abandonner réellement ses armes nucléaires, selon les responsables du renseignement contactés par NBC.

Il n'y a pas de preuve que [les Nord-Coréens] réduisent leurs stocks ou qu'ils aient arrêté leur production [nucléaire] (...). Il y a des preuves absolument sans équivoque qu'ils essaient de tromper les Etats-Unis.Un responsable américain du renseignementNBC

Pyongyang poursuivrait les opérations dans son usine d'enrichissement de Yongbyon et serait en train d'améliorer le centre de recherche, selon des images satellites diffusées par le site de référence sur l'étude de la Corée du Nord, 38 North (en anglais). Mais ce dernier estime que ces travaux ne sont pas un pied de nez à la "promesse nord-coréenne de dénucléarisation". Les équipes chargées du nucléaire, estime le site, "font comme d'habitude en attendant des ordres spécifiques de Pyongyang".

Commercial satellite imagery from June 21 indicates that improvements to the infrastructure at North Korea’s Yongbyon Nuclear Scientific Research Center are continuing at a rapid pace. https://t.co/by1wVsojAZ