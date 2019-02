États-Unis : l'ancien avocat de Donald Trump l'accuse

Il s'appelle Michael Cohen. Il était dans l'ombre de Donald Trump pendant dix ans. Il était son avocat, aux ordres et dans les secrets du futur président. Mercredi 27 février, il a prêté serment devant le Congrès et a accusé : "J'ai honte, car je sais qui est monsieur Trump, c'est un raciste, c'est un escroc, c'est un menteur." Michael Cohen a été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale, et dit n'avoir rien à perdre. Devant le jury, il explique que sur ordre, il a acheté le silence d'une maîtresse de Donald Trump pendant la campagne de 2016. "Il m'a demandé de payer une ex-star du porno avec laquelle il avait eu une relation, et de mentir à sa femme. Mentir à la Première dame est l'un de mes plus grands regrets", a-t-il ajouté. Pour preuve, Michael Cohen produit un chèque de versement signé Donald Trump. L'argent venait, dit-il, de la campagne électorale.

Des intérêts financiers et personnels en Russie

Il accuse également Donald Trump d'avoir été informé à l'avance de la fuite des emails piratés qui ont déstabilisé Hillary Clinton et raconte la face cachée du président américain : "Il m'a dit que les Noirs ne voteraient jamais pour lui parce qu'ils étaient trop stupides." Dans le flot d'accusations, Michael Cohen affirme que son ancien patron a aussi mêlé ses intérêts financiers et personnels en Russie, jusque tard dans la campagne.

