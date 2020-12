Joe Biden et Kamala Harris sacrés "personnalités de l'année" par le magazine "Time"

"Changer l'histoire de l'Amérique." C'est le titre de la une du Time dévoilée jeudi 10 décembre. Sacrés "personnalités de l'année" par le prestigieux magazine, le président élu américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont été choisis après leur victoire sur Donald Trump début novembre.

"Pour changer l'histoire de l'Amérique, pour montrer que les forces de l'empathie sont supérieures à celles de la division, pour offrir une vision de la guérison dans un monde endeuillé, Joe Biden et Kamala Harris sont pour Time les personnalités de l'année 2020", explique le magazine.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4