"Il est une bénédiction pour notre pays" : la base électorale de Donald Trump toujours fidèle au président américain

Dans la petite ville de Miami, au Texas, bien moins connue que sa cousine de Floride, quasiment tous les habitants ont soutenu et continuent de soutenir Donald Trump.

Le panneau vert à l’entrée de la ville indique que Miami compte 597 habitants. Mais dans les prairies autour, sans doute bien plus de têtes de bétail. Il s'agit de Miami en Floride, pas au Texas. C'est la ville aux États-Unis qui a le plus voté pour Donald Trump aux élections présidentielles de 2016, avec 96% des voix.

"La plupart des gens ici sont agriculteurs ou travaillent dans le pétrole", raconte Mitchell Loke, 37 ans, rancher de père en fils depuis cinq générations. "La gauche américaine déteste ça, les énergies fossiles. Donc ça a un effet repoussoir pour les habitants de Miami. Parce que même s'ils ne bossent pas dans cette industrie, leur famille y bosse, c'est de là que nous tirons nos revenus."

Pendant trop longtemps, l'Amérique du milieu a été sacrifiée. Trump a dit 'on arrête avec ça'.Mitchell, un habitant de Miamià franceinfo

À Miami, tout le monde ou presque continue de soutenir le président Trump. "J'aime sa politique étrangère, confie Mitchell, père de jumeaux. Il dresse un bilan positif des trois premières années du milliardaire à la Maison blanche. "Ramener les troupes à la maison, s'opposer à la Chine sur le plan commercial."

À quelques kilomètres de là, rendez-vous est pris "downtown", avec un couple de retraités, Steven et Martha. Dans un éclat de rire, Martha explique qu'ici, tout le monde est Républicain, même leur chien Buddy, qui hurle à la mort quand on prononce devant lui le prénom d'Hillary Clinton, l'adversaire de 2016. Puis on entre à l'intérieur du Finnleys fountain, le "dinner" de la ville, où Steven est attablé avec quelques amis. Pour cet entraîneur sportif aujourd’hui retraité, aucun doute, dans un an, Trump est réélu : "Il est une bénédiction pour notre pays. C'est un conservateur, par exemple sur l'avortement. Et puis il veut arrêter de dépenser tout notre argent dans des guerres sans fin. "

L'enquête lancée par les Démocrates pour obtenir l’impeachment du président n'y changera rien selon lui. "De tout ceci, il ressortira qu'ils n'avaient rien, aucun élément, pour le destituer. Ils perdent leur temps, leur énergie et l'argent du contribuable, à mener ces enquêtes. Au final, ça va le rendre plus fort, j'en suis certain", affirme Steven.

C'est un New-yorkais, il ne fait pas de manière et franchement, je me fiche complètement de la façon dont il se conduit.Dennis, un habitant de Miamià franceinfo

À table, on parle aussi des candidats démocrates, tous qualifiés de socialistes. On critique les médias corrompus, tout en invitant à déjeuner le journaliste français de passage, car l’hospitalité texane n’est pas une fake news. Tout le monde est d'accord pour dire que ce président est atypique. Mais ce n’est pas très grave, selon Dennis, arboriculteur dans la région : "Pour moi, il a plusieurs succès à son crédit. Il s'est débarrassé de l'héritage d'Obama. L'économie est en plein boom, le chômage au plus bas. Sa présidence est un succès formidable !"

Miami, Texas, 597 habitants et des drapeaux Trump 2020 à l’entrée de nombreuses maisons. Une ville qui, malgré la tempête de l’impeachement, et malgré les joutes politiques de Washington, continue de soutenir Donald Trump.