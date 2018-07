Guerre commerciale : une trêve entre l'UE et les États-Unis ?

Donald Trump a-t-il enterré la hache de guerre avec l'Union européenne ? Le président américain a rencontré le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker mercredi 25 juillet pour évoquer la guerre commerciale et les taxes que s'imposent mutuellement l'Europe et les États-Unis. "Donald Trump a changé de ton, explique notre journaliste Anne-Charlotte Hinet. Fini les déclarations de guerre et les menaces, il a joué l'apaisement sans pour autant reculer sur le fond. Il a accepté de suspendre sa menace de taxer les importations des automobiles aux États-Unis, ce qui est un soulagement pour l'Europe et pour sa propre industrie qui n'en voulait pas."

Les taxes sur l'acier et l'aluminium sont maintenues

Mais Donald Trump est resté très ferme sur d'autres points. La journaliste poursuit : "Les taxes sur l'acier et l'aluminium sont maintenues. Sur ce point, Donald Trump n'a rien lâché, il a même obtenu de Jean-Claude Juncker que l'Europe importe davantage de gaz et de soja américains, mais aucun détail n'a été communiqué. Un accord solide reste à concrétiser. Les États-Unis et l'Europe viennent de signer une trêve, mais la guerre commerciale n'est pas encore terminée."

