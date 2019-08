G7 : les chefs d'États sont arrivés à Biarritz

Emmanuel Macron, entouré des dirigeants européens, pose pour la première photo de famille. Au menu de leurs discussions dès l'après-midi du samedi 24 août, l'épineux dossier du Brexit. Et sur ce dossier comme sur tous ceux qui seront abordés durant le week-end, le chef de l'État a donné le ton quelques heures plus tôt en s'adressant directement aux Français. "Je veux que ce G7 soit utile. Et autour de ces trois grands sujets : la sécurité, l'économie et la lutte contre les inégalités", a notamment déclaré Emmanuel Macron.

Taxe française sur les Gafa

Sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz (Pyrénées-Atlantique), c'est le ballet incessant des avions officiels depuis hier soir. Tour à tour, les chefs d'États canadien, allemand, anglais ou encore américain ont posé le pied sur le sol français. Et à peine arrivé, Donald Trump chamboule déjà l'agenda officiel. Emmanuel Macron l'invite à déjeuner à l'improviste, malgré les tensions des dernières heures liées à la taxe française sur les Gafa, l'ambiance parait chaleureuse.

