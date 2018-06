G7 : l'Europe unie contre Trump

Climat de tempête pour Donald Trump au G7. Au jour de son ouverture au Québec (Canada), le président américain va devoir faire face à des alliés très remontés depuis qu’il a décidé de mettre ses menaces de sanctions commerciales à exécution. C'est un match à six contre un qui s’annonce donc. La confrontation risque d'être brutale alors que Trump a d’ores et déjà annoncé qu’il venait pour se battre et n’accepterait aucune leçon.



Macron veut fédérer

Dès l’ouverture du sommet, Emmanuel Macron va commencer par une réunion avec les Européens pour les fédérer, avant d’enchaîner avec le tête-à-tête avec Trump. Il a donné le ton en "cognant" dur sur le président, jeudi 7 juin : "nul n’est éternel, un jour les Américains retrouveront le cours de leur histoire". Les six ne sont pas pour autant prêts à tout pour obtenir la signature des Américains. La réunion, qui devait se dérouler pacifiquement, pourrait être celle de la discorde.

