G7 : entre Johnson et Trump, ce n'est pas si simple

Même allure, même discours disruptif, même manière de brouiller les pistes pour arriver à leurs fins, Donald Trump et Boris Johnson sont faits pour s'entendre. "Il va être un Premier ministre fantastique", a assuré le président américain au sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) dimanche 25 août.

L'UE, "un boulet" en moins

"Nous allons conclure un très grand accord commercial, plus grand que ce que nous n'aurons jamais eu avec le Royaume-Uni, car il n'y a plus d'obstacle, plus de boulet au pied", a lancé Donald Trump en évoquant l'Union européenne. Numéro de charme reçu cinq sur cinq par Boris Johnson, qui se réjouit de montrer qu'il y a d'autres opportunités que l'UE. Derrière les sourires et les promesses cependant, des priorités nationales inaltérables. "Il y a une opportunité de conclure un excellent accord de libre-échange avec les États-Unis, mais il existe de véritables problèmes pour les entreprises britanniques là-bas", a concédé Boris Johnson. Aucune autre rencontre entre les deux dirigeants n'a été fixée.

