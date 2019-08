Explosion nucléaire dans une base russe : Donald Trump surenchérit sur Twitter

Que sait donc le président américain ? "Les Américains connaissent les détails du test russe", affirme d'emblée Agnès Vahramian, la correspondante de France Télévisions, au bureau de Washington. C'est notamment "ce qui a permis à Donald Trump de dire d'ailleurs que les États-Unis possédaient cette même technologie, mais en mieux", continue à expliquer la journaliste.

La course aux armes

De son côté, le Kremlin a répondu au tweet du président des États-Unis. "C'est nous les Russes qui sommes en train de gagner la course à l'armement", précise Agnès Vahramian. Trump et Poutine entretiennent donc la surenchère. Les deux pays ont relancé la course aux armes depuis plus de deux ans.

