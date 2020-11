États-Unis : une relation parfois tumultueuse avec la France

Je t’aime moi non plus : une bonne manière de définir les relations entre la France et les États-Unis ces dernières années. Durant son mandat, malgré les apparences laissant transparaître une relation plutôt cordiale avec Emmanuel Macron, le président américain Donald Trump n’a pas hésité à rappeler le manque de popularité du chef d’État français.

Nicolas Sarkozy apprécié

Nicolas Sarkozy a longtemps été un des présidents français les plus appréciés de l’autre côté de l’Atlantique. Lunette sur les yeux et t-shirt de la police new-yorkaise sur le dos, il a inauguré son premier voyage aux États-Unis par un footing qui avait été remarqué. Dans un style beaucoup plus frontal, en février 2003, le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin a délivré un discours ferme et important qui a fait date. Il y avait annoncé le refus de la France de s’engager dans la guerre en Irak.

