États-Unis : une politique catastrophique pour l'environnement ?

Donald Trump s'attire les foudres des scientifiques au fil de sa politique environnementale. Depuis les États-Unis, Jacques Cardoze revient sur un an de politique climato-sceptique. "La politique de Donald Trump est clairement assumée, car Donald Trump préfère clairement l'industrie et l'argent aux enjeux environnementaux. D'abord parce que c'est la préoccupation de son électorat et la sienne, par opportunisme économique plus que par conviction personnelle. Le président américain se dit que ces recherches scientifiques sont forcément un frein à la bonne marche de l'économie", précise-t-il.

Une année loin d'être verte

Le journaliste ajoute : "En un an, il a relancé l'industrie du charbon, veut augmenter la production de gaz de schistes et a autorisé la construction d'un oléoduc très controversé. On peut se rassurer en pensant qu'aux États-Unis la Maison-Blanche ne décide pas tout en matière d'environnement, que les États et les mairies pèsent dans certaines décisions. Mais il s'agit là d'une bien maigre consolation."

