États-Unis : les scientifiques dénoncent la politique de Donald Trump

Ils se disent réduits au silence, bâillonnés par l'administration Trump. Ces scientifiques enchaînent les manifestations pour prévenir du danger de la politique de Donald Trump. L'homme qui applique cette politique s'appelle Scott Pruitt : il est le patron de l'Agence pour l'environnement, et lui-même climato-sceptique. Concrètement, le président américain réduit de 10% les moyens consacrés à la préservation de l'eau et du climat. 200 scientifiques ont quitté l'agence de l'environnement en un an. Certains dénoncent une administration qui préfère le silence à la science et qui minimise les risques.

Des programmes entiers menacés

Parfois, des programmes entiers sont remis en question. C'est le cas de celui qui est censé prévenir les tsunamis et tremblements de terre en Californie : une balise dont le fonctionnement coûte aujourd'hui 10 millions d'euros, un budget menacé. En une année de mandat, Donald Trump aura réussi à faire l'unanimité contre lui parmi les scientifiques, tout en assumant clairement cette politique.

