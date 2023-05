États-Unis : sur CNN, Donald Trump nie l'agression sexuelle pour laquelle il a été condamné et continue d'affirmer que l'élection de 2020 était "truquée"

L'ancien président des Etats-Unis était mercredi soir l'invité de la chaîne CNN. Il s'agissait de la première apparition médiatique du candidat à l'élection de 2024 depuis qu'il a été reconnu responsable d'agression sexuelle par un tribunal de New York.

Une interview 24 heures après le verdict. Donald Trump était dans la soirée du mercredi 10 mai sur la chaine CNN – une première depuis 2016 – après avoir été reconnu responsable d'agression sexuelle sur l'ancienne chroniqueuse E. Jean Carroll, par un tribunal civil de New York mardi. L'ex-président, en campagne pour 2024, répondait aux questions d'un panel d'électeurs républicains du New Hampshire. Ce "town hall" est un grand rituel de la politique américaine et était prévu de longue date, sur cette chaîne libérale qu'il déteste. Le milliardaire s'y est montré tout à fait fidèle à lui-même.

>> La condamnation de Donald Trump pour agression sexuelle peut-elle avoir des conséquences sur l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis ?

L'ancien président des Etats-Unis a été accueilli par une standing ovation. Donald Trump était en terrain conquis et peu importe que la chaîne se nomme CNN, avec laquelle il entretient des relations conflictuelles : l'ex-président n'avait pas prévu de s'amender en évoquant d'entrée sa défaite de 2020. "À moins d'être très stupide, vous savez ce qu'il s'est passé : l'élection était truquée", affirme Donald Trump.

"C'est triste pour l'Amérique et pour le monde parce qu'on est vraiment devenu un pays du tiers-monde." Donald Trump, ancien président des Etats-Unis sur CNN

"Je ne connais pas" E. Jean Carroll, affirme Trump

Donald Trump déroule face à une journaliste débordée par ses mensonges et à ses supporters, hilares lorsqu'il revient notamment sur sa condamnation la veille pour agression sexuelle. "Cette femme, je ne la connais pas, affirme Donald Trump. Je ne l'ai jamais rencontrée, cette histoire est fausse et montée de toutes pièces. Et je n'ai rien fait, vous savez pourquoi ? Parce que je ne sais pas qui elle est !"

Le républicain balaye d'un revers de main ses nombreux ennuis judiciaires. Il dresse un portrait apocalyptique de l'état du pays et insulte ses adversaires et même la journaliste Kaitlan Collins. "Vous êtes une vilaine personne", lui lance Donald Trump. CNN y réfléchira sans doute à deux fois avant de réinviter l'ancien président qui reste le grand favori de la primaire républicaine pour 2024.