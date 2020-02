États-Unis : semaine compliquée pour les démocrates

Le parti démocrate américain vient de vivre plusieurs jours délicats, enchaînant les désillusions. "C'est une semaine calamiteuse pour le parti démocrate", analyse le professeur d'histoire à Sciences Po Pap Ndiaye. Donald Trump a été acquitté dans son procès en destitution et les caucus de l'Iowa ont été marqués par une demande de réexamen des résultats. "Le parti démocrate a donné l'image d'un parti amateur, d'un parti qui bricolait avec un logiciel mal conçu", estime ce spécialiste des États-Unis sur franceinfo.

Lutte interne attendue entre Sanders et Buttigieg

Les prochaines semaines devraient voir s'opposer les deux principaux candidats à cette investiture démocrate : Bernie Sanders et Pete Buttigieg. "L'aile progressiste, incarnée par Sanders et Warren, va affronter une aile plus centriste qui est celle de Biden ou de Buttigieg", annonce Pap Ndiaye. "C'est une bataille qui est une bataille relativement classique au sein du parti démocrate entre l'électorat plus centriste, plus indépendant et puis l'électorat plus jeune d'ailleurs, plus minoritaire qui est l'électorat de l'aile gauche du parti."

Le JT

Les autres sujets du JT