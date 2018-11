États-Unis : quelle opposition à Donald Trump ?

Après les élections de mi-mandat, Donald Trump se tourne vers la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2020. Aucun candidat démocrate ne se dessine pour le moment. "C'est pour ça que les démocrates sont allés rechercher Barack Obama, tout simplement parce qu'il n'a pas de successeur, en tout cas pas de sa stature, actuellement à gauche", analyse Loïc de La Mornais, en direct de Washington (États-Unis). "Pour 2020, on parle d'un ticket, c'est-à-dire président et vice-président, autour de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, et de Kamala Harris, une sénatrice de Californie", poursuit le journaliste.

Un saut vers la nouvelle génération ?

Dans le paysage, il y a aussi "Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, mais elle a 78 ans, même si c'est une valeur sûre. Il y a encore Bernie Sanders, qui avait fait sensation lors des dernières présidentielles, mais là encore 77 ans. Il faudra peut-être faire un changement de génération, un saut pour aller vers les plus jeunes". Au Texas, Beto O'Rourke par exemple a failli gagner. Il est jeune et charismatique, "le Parti démocrate compte bien pouvoir compter sur lui dans les années qui viennent" .

