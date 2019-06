États-Unis : quelle est la stratégie de Donald Trump?

Donald Trump avait prévu, jeudi 20 juin, l'envoi de frappes en direction de l'Iran, avant de se raviser au tout dernier moment. Un rétropédalage qui pose la question de sa stratégie vis-à-vis de son homologue iranien."Il a manifestement fait marche arrière. S'agit-il d'une stratégie ou a-t-il été contraint par des dissensions au sein même de la Maison-Blanche entre d'un coté les faucons, partisans d'une ligne dure face à l'Iran et de l'autre un Pentagone plus mesuré qui veut éviter un conflit armé", explique la journaliste Anne-Charlotte Hinet.

Une stratégie illisible pour un jeu dangereux

Comme il l'a déjà fait avec la Corée du Nord, Donald Trump joue la carte de la pression maximale pour contraindre ses adversaires politiques à plier pour pousser Téhéran à revenir à la table des négociations pour aboutir à un accord sur le nucléaire."Depuis un an, les sanctions économiques ont étouffé le pays, mais cela n'a pas suffi. Le président américain pourrait donc se retrouver pris à son propre jeu, c'est-à-dire mener une guerre dont il ne veut pas. Le désengagement est même l'un des fondements de sa politique", poursuit la journaliste. Le président américain souffle sans cesse le chaud et le froid, rendant sa stratégie difficilement lisible, mais qui pourrait avoir des conséquences plus graves. "Entre l'escalade verbale et l'escalade militaire, la ligne est extrêmement fine", conclut la journaliste.

