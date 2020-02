États-Unis : Michael Bloomberg, le milliardaire attaqué par les autres Démocrates

Il est la cible des autres candidats. À peine le débat commencé, la sénatrice Elizabeth Warren s'en prend à lui et à ses insultes faites sur les femmes dans le passé. Pour la première fois dans un débat télévisé, Michael Bloomberg doit affronter ses adversaires démocrates. Tous cherchent à confronter, celui qui pèse 59 milliards d'euros. "Michael Bloomberg pèse à lui tout seul plus que les 125 millions d'Américains les plus modestes, c'est mal, c'est immoral", dénonce Bernie Sanders, le sénateur du Vermont.

Il monte dans les sondages

Joe Biden s'en prend aussi à lui et lui reproche sa politique de contrôle au faciès quand il était maire de New York. Le milliardaire paraît finalement hésitant et inexpérimenté, avant de se montrer convaincu qu'il peut gagner. "Qui peut battre Donald Trump et qui peut faire le boulot à la Maison-Blanche ? Je suis le candidat qui pourra faire ces deux choses-là", clame-t-il. Il continue à monter dans les sondages, grâce au matraquage de spots télévisés en sa faveur, à coups de centaines de millions de dollars.

