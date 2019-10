États-Unis : les soldats américains se retireront-ils de Syrie ?

D'abord, Donald Trump annonce le retrait des soldats américains en Syrie, laissant ainsi le champ libre à la Turquie. Ensuite, il menace Ankara. Les proches du président affirment que l'armée ne compte pas se retirer. Et, à la fin, on ne comprend plus grand-chose. Tout a commencé par une annonce de Donald Trump. "Il est temps pour nous de sortir de ces guerres ridicules et sans fin, dont beaucoup sont tribales, et de ramener nos soldats à la maison."

Les soutiens de Trump ne sont pas emballés par le retrait

Mais le président américain a provoqué un énorme tollé, même dans son propre camp. "Tout le monde lui dit : 'ça ne marchera pas', mais il le fait quand même comme Obama. Erdogan n'est pas notre ami et le congrès s'y opposera. Nous n'abandonnerons pas les Kurdes", a assuré Lindsey Graham, qui est pourtant l'un des sénateurs républicains les plus proches du président. De son côté, le gouvernement a rétropédalé.