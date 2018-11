États-Unis : les démocrates pourront freiner Donald Trump

Les démocrates sont désormais majoritaires à la Chambre des représentants aux États-Unis. Un changement qui va avoir des conséquences dans les décisions politiques. "Il n'y a pas de vague, pas de raz-de-marée démocrate. Et d'ailleurs Donald Trump, fidèle à son amour des superlatifs, a parlé hier soir d'une 'très grande victoire fantastique' au Sénat (...) Les Démocrates reprennent la tête de la Chambre des représentants", explique Loïc de La Mornais en direct de Washington.

"Lancer la procédure d'impeachment"

La présidente des démocrates, Nancy Pelosi, va devenir la chef de l'opposition. "Les démocrates vont pouvoir freiner, bloquer le président sur un certain nombre de réformes. Par exemple son fameux mur à la frontière avec le Mexique (...) Les démocrates veulent aussi rouvrir un certain nombre d'enquêtes sur les impôts, la fortune du président, sur l'élection présidentielle 2016 et la collusion avec la Russie. Et puis surtout, ils rêvent de pouvoir lancer la procédure d'impeachment, de destitution du président. Mais pour cela, il faudra ensuite l'accord du Sénat", précise le journaliste. Mais le Sénat "est resté, lui, haut la main, acquis à Donald Trump".

