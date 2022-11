Etats-Unis : les Américains appelés aux urnes

Les élections de mi-mandat se tiennent mardi 8 novembre aux Etats-Unis. Un scrutin crucial qui pourrait bien redéfinir la fin de mandat de Joe Biden.

Les Américains sont appelés aux urnes depuis mardi 8 novembre au matin. Le scrutin des élections de mi-mandat est crucial pour une Amérique divisée et marquée par une inflation record. "J’ai quatre enfants et une famille et en ce moment les prix de l’essence et de la nourriture sont complètement fous", confie un homme. Une campagne marquée par le retour tonitruant de Donald Trump. La victoire des Républicains annoncée dans les sondages sonnerait comme une revanche, deux ans après sa défaite aux présidentielles.

Donald Trump de retour

L’ancien président prend déjà date pour le prochain scrutin présidentiel. "Je ferai une très grosse annonce mardi prochain, le 15 novembre", a-t-il déclaré. La menace Trump, un argument de campagne pour Joe Biden, affaibli par une popularité en berne. "Cette élection n'est pas un référendum, c’est un choix, un choix entre deux visions très différentes de l’Amérique”, lance le président américain lors d’un meeting. Les deux chambres du Congrès sont actuellement dominées par les Démocrates, leur perte pourrait entraîner une paralysie du pouvoir et avoir des conséquences jusqu’en Ukraine.