États-Unis : le réchauffement climatique au coeur de l’élection présidentielle

Ils se sont habitués à vivre dans un tel décor. À l’extrême pointe de la Floride (États-Unis), les Keys forment une archipel à l’origine paradisiaque. Malheureusement, les changements climatiques font que les rues sont régulièrement inondées. Le niveau de l’eau inquiète mais les autorités locales, officiellement climatosceptiques, n’agissent pas assez pour régler le problème. Une politique à l’image de celle de Donald Trump qui partage les mêmes convictions. Agacé, un habitant pourtant engagé chez les Républicains annonce qu’il votera pour Joe Biden cette fois.

Adapter son mode de vie

Pour parvenir à continuer à vivre malgré ces difficultés, certains habitants font le choix de croire en la politique de Donald Trump, qui conteste le changement climatique, et font surélever leurs maisons. Le quartier de Coconut Grove à Miami devient, lui, très prisé. À l’origine populaire, les taxes ne cessent d’y augmenter, ramenant une population riche et poussant les habitants de base vers la sortie. La raison ? Cet endroit est situé en hauteur et n’est pas victime d’inondations.

