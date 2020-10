Présidentielle américaine : un ultime débat Trump-Biden de qualité

Sitôt le débat présidentiel terminé entre Donald Trump et Joe Biden jeudi 22 octobre, les experts politiques se sont réjouis d’avoir "enfin eu le débat que l’Amérique méritait". Jeudi soir, le débat a été moins chaotique que le premier. Chacun des deux candidats a pu exposer son programme et sa vision de l’Amérique avec un Joe Biden beaucoup plus combatif et à l’aise. Le président sortant a été plus posé lui aussi.

Le coronavirus, thème majeur

Le coronavirus a été au centre des débats. Donald Trump a estimé que les Etats-Unis voyaient le bout du tunnel. Le démocrate a au contraire averti le pays de se préparer à "un hiver très sombre". Le projet de Joe Biden réinstaurer une couverture santé pour les plus déshérités a été qualifié de projet "socialiste" par Donald Trump. Pas sûr que cela change la donne, tant les Américains ont déjà fait leur choix pour la présidentielle du 3 novembre.

