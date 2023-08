Etats-Unis : la police de Géorgie enquête sur des menaces contre les jurés qui ont inculpé Donald Trump

Le bureau du shérif du comté de Fulton a affirmé, jeudi, "avoir connaissance de la diffusion sur divers réseaux d'informations personnelles sur les membres du grand jury".

La police du comté de Géorgie où Donald Trump a été inculpé a annoncé, jeudi 17 août, enquêter sur des menaces visant les membres du grand jury ayant validé les poursuites contre l'ancien président. Le bureau du shérif du comté de Fulton a affirmé, dans un communiqué, "avoir connaissance de la diffusion sur divers réseaux d'informations personnelles sur les membres du grand jury".

"Nos enquêteurs travaillent étroitement avec les services de police locaux, de l'Etat et au niveau fédéral pour identifier l'origine des menaces dans le comté de Fulton et d'autres juridictions", a-t-il ajouté. Le bureau du shérif dit "prendre cette question très au sérieux" et se coordonner avec ses partenaires pour "réagir rapidement à toute menace crédible et assurer la sécurité des personnes qui ont rempli leur devoir civique", en participant à ce grand jury.

Des commentaires menaçants en ligne

Ce panel de citoyens investis de pouvoirs d'enquête a inculpé lundi Donald Trump et 18 autres personnes. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020 de manière illicite dans cet Etat clé du sud-est du pays.

Contrairement aux règles régissant les grands jurys fédéraux et ceux dans de nombreux Etats, en Géorgie, l'identité des 23 jurés apparaît dans l'acte d'accusation. Leurs noms des jurés et leurs possibles adresses ont commencé à circuler sur des sites d'extrême droite ou complotistes, parfois accompagnés de commentaires menaçants, selon les médias.