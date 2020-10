Etats-Unis : la Floride, un Etat lourdement impacté par le Coronavirus

La Floride compte 29 grands électeurs. Il est impossible d'entrer à la Maison-Blanche sans gagner le "Sunshine state". L'Etat est plus que jamais fracturé, à l'image du pays. Il a été l'un des plus touchés par le Coronavirus. Le tourisme, première source de revenus, est frappé de plein fouet. Dans le parc Disney Land d'Orlando, 7000 emplois sont menacés. Dans le parking d'un hôtel voisin, 700 véhicules font la queue pour chercher de la nourriture distribuée par des associations.

"Il y a 6 mois, je n'aurais jamais pu leur donner mon parking"

Dona Lawson était serveuse chez Disney. Elle vient distribuer les colis pour garder le contact avec les autres. "Je dois recevoir une lettre qui me dira quand je peux reprendre. En attendant, ça me fait du bien d'aider tous ces gens", explique-t-elle. "Quelque soit le prochain président, on espère qu'il améliorera la situation économique et qu'il allègera notre fardeau", explique un Américain qui fait la queue pour obtenir son colis de nourriture. "Il y a 6 mois, je n'aurais jamais pu leur donner mon parking, il était plein", assure le propriétaire de l'hôtel où se déroule la distribution de repas.

Le JT

Les autres sujets du JT