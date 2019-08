États-Unis : la Floride et la Géorgie en pleins préparatifs avant l’ouragan Dorian

300 kilomètres et des vents qui atteignent déjà les 185 km/h. Dans les heures qui viennent, l’ouragan Dorian abordera les côtes de Floride (États-Unis), après avoir déjà causé des dégâts à Porto-Rico notamment. Actuellement classé en catégorie 3, le phénomène météorologique risque de se renforcer lors de son approche des rivages américains et les habitants de Floride et de Géorgie se préparent au pire. Courses, remplissage de jerrycans, stock de vivres et de médicaments… des gestes nécessaires avant la tempête. “On prend tout le nécessaire pour s’hydrater et se nourrir pendant l’ouragan”, confie cette Américaine qui remplit son caddie.

Donald Trump a annulé son voyage en Pologne

Conscient de la situation, le président américain Donald Trump a annulé son déplacement en Pologne et est régulièrement avisé de l’évolution de l’ouragan. A l’échelle locale, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, espère que les habitants des 67 comtés placés en situation d’urgence se montreront disciplinés. “Si vous êtes dans une zone d’évacuation, faites passer votre sécurité en premier avant votre maison”, a estimé l’homme politique républicain.