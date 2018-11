États-Unis : l'immigration au cœur de la campagne des élections de mi-mandat

Aux États-Unis, à quatre jours des élections de mi-mandat, Donald Trump ne fait plus dans la demi-mesure. Alors que plusieurs caravanes de migrants font actuellement route vers les États-Unis, le président américain les a avertis : ils pourraient bien entendre les balles siffler en arrivant. "La raison de cette escalade verbale est assez simple : l'immigration est la préoccupation numéro un de l'électorat républicain", explique Agnès Vahramian, en direct de Washington (États-Unis).

La participation est l'enjeu de ces élections de mi-mandat

"Le calcul de Donald Trump est le suivant : plus il en parle, plus il est véhément, et plus il espère que ses partisans, sa base électorale viendra voter mardi prochain", poursuit la journaliste de France 2. Et d'ajouter : "En effet, l'enjeu de ces élections de mi-mandat, c'est la participation. Il faut, pour espérer gagner, que chacun des camps démocrates et républicains mobilisent leurs troupes."

