Etats-Unis : l'auteur de colis piégés visant des démocrates condamné à 20 ans de prison

Il a plaidé coupable à 65 chefs d'inculpation. Cesar Sayoc, un Américain de 57 ans qui avait envoyé une série de colis piégés à des personnalités démocrates et à des détracteurs du président américain Donald Trump a été condamné lundi 5 août à New York à 20 ans de prison.

Les envois par la poste de ces bombes artisanales avaient suscité une inquiétude à l'échelle nationale, doublée d'une vaste enquête policière sur tout le territoire américain. Aucun des colis n'avait explosé, ni même atteint leur destinataire. Cesar Sayoc, alias Cesar Altieri, avait été identifié par ses empreintes et son ADN sur les colis.

Parmi les personnalités qu'il avait ciblées figuraient l'ex-secrétaire d'Etat Hillary Clinton, l'ex-président Barack Obama et l'ex-vice-président Joe Biden, l'acteur Robert de Niro, le milliardaire et philanthrope George Soros, et des élus démocrates en vue, comme Cory Booker et Kamala Harris. L'homme, qui vivait dans une camionnette couverte d'autocollants pro-Trump, avait été interpellé le 26 octobre après une vaste chasse à l'homme.