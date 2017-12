Etats-Unis : l'ancien conseiller de Donald Trump, Michael Flynn, inculpé pour avoir menti au FBI dans l'affaire russe

C'est un coup de tonnerre pour l'administration Trump. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain, Michael Flynn, a été inculpé pour parjure, après avoir "volontairement et sciemment" menti au FBI, a annoncé vendredi 1er décembre la justice américaine. Il lui est reproché d'avoir négocié par téléphone avec l'ambassadeur de Russie à Washington en décembre 2016, soit plusieurs semaines avant l'investiture de Donald Trump. Une pratique prohibée par le Logan Act de 1799, qui interdit aux simples citoyens de négocier avec des autorités étrangères.

Michael Flynn devrait plaider coupable, indique le New York Times (en anglais). C'est une "indication qu'il coopère avec les enquêteurs dans le cadre des investigations menées sur l'interférence russe dans les élections présidentielles de 2016", analyse le journal.

Just in: Robert Mueller has charged former Trump national security advisor Michael Flynn with “willfully and knowingly” making “false, fictitious and fraudulent statements” to the FBI regarding conversations with Russia’s ambassador. pic.twitter.com/WqvDmytYiZ