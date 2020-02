États-Unis : Donald Trump vante ses bons résultats, avec le discours sur l'état de l'union

À neuf mois de l'élection présidentielle étatsunienne, Donald Trump s'est servi du discours sur l'état de l'union pour vanter ses bons résultats dans l'économie, "avec la modestie qu'on lui connaît", souligne le correspondant de France Télévisions à Washington, Loïc de la Mornais, "rappelant que, sous son mandat, l'Amérique était devenue la plus grande République que l'humanité ait connue et qu'il allait encore l'améliorer". Sa cote de popularité est au plus haut dans les sondages (49%) et il devrait être acquitté dans son procès en destitution : c'est une bonne semaine pour le président américain.

Fiasco dans l'Iowa

Il profite aussi du fiasco du caucus de l'Iowa, première étape des primaires démocrates. Même s'il y a eu une surprise avec l'arrivée en tête de Pete Buttigieg, "ce qui montre que rien, même sous Donald Trump, n'est écrit dans cette campagne", souligne Loïc de la Mornais.

