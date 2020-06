États-Unis : Donald Trump, un homme "sans limite en guerre pour sa réélection"

Donald Trump est "en guerre, il a tout le temps été en guerre. Les affaires, c’était la guerre, c’est écraser ses adversaires et la politique aussi c’est la guerre", affirme le journaliste Fabrizio Calvi.

Donald Trump est "quelqu’un de profondément raciste qui commence dans la vie en étant poursuivi par le gouvernement américain en 1974 parce qu’il refusait de louer des appartements à des Afro-Américains et qui remporte le procès", rappelle-t-il lundi 1er juin sur franceinfo.

Trump "sans scrupule"

Et d'ajouter : "Il traite d’égal à égal avec les parrains de la mafia italienne ou russe, mais toujours sur le fil du rasoir. Il n’a pas de scrupule et aucune limite".

Sur l'affaire George Floyd, "Donald Trump jette de l’huile sur le feu et ne fait rien pour calmer le jeu. C’est un homme qui est tout le temps en guerre et il veut sa réélection. Il vise son électorat, les Américains moyens profondément racistes eux aussi, et rajouter de l'huile sur le feu est une carte à jouer selon lui", explique Fabrizio Calvi, auteur du livre Un parrain à la Maison Blanche.