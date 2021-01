États-Unis : Donald Trump "est tombé dans une espèce de folie"

Les derniers jours du mandat de Donald Trump s’annoncent mouvementés. Même dans son propre camp, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander son départ et les mots sont forts. "Le président est tombé dans une espèce de folie. Le mieux pour les États-Unis est qu’il démissionne et s’en aille le plus vite possible", a lancé le sénateur républicain Pat Toomey.

L’empêcher de revenir en 2024

Si Donald Trump ne quitte pas rapidement la Maison Blanche de son propre gré, les élus démocrates s’apprêtent à déposer une nouvelle procédure de destitution contre lui. Ils l’accusent d’être responsable de l’assaut du Capitole à Washington par ses partisans. Ils veulent écarter le président américain pour l’empêcher de nuire pendant les dix jours de son mandat qu’il lui reste. Son successeur Joe Biden sera investi le 20 janvier. Pour ses détracteurs, cette mise en accusation donne surtout la possibilité de le faire condamner même après son départ et ainsi l’empêcher de se représenter à une élection présidentielle.