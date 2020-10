États-Unis : Donald Trump "risque de fracturer le système démocratique", selon Éric Salobir

Qu'est-ce que les grands patrons du digital et des nouvelles technologies pensent de Donald Trump, lui qui doit être le plus grand twittos de la planète entière. "Je ne peux rien dévoiler, mais moi je ressens ce que beaucoup de gens ressentent aux États-Unis et un peu partout en Europe, c'est qu'effectivement, on un président qui pousse un peu loin les limites et risque de fracturer le système démocratique. Même s'il n'est pas réélu, le système aura du mal à s'en remettre", analyse le prêtre catholique dominicain Éric Salobir.



Est-il à l'opposé de tous les Gafas (géants du web) qui participent à promouvoir l'intelligence artificielle ? "Le fossé n'est pas seulement avec la Silicon Valley, il est aussi avec des universitaires qui ont pris leurs distances par rapport à l'exécutif américain. On ne reconnaît pas toujours dans le débat tel qu'on le voit aux États-Unis le côté pétillant que l'on va retrouver dans des conversations avec ceux qui font la technologie et bâtissent le monde de demain", avoue le religieux qui a écrit le livre Dieu et la Silicon Valley.

"L'impact est fort pour les plus démunis"

Qu'est-ce qu'un homme de Dieu va chercher chez Google ou dans l'intelligence artificielle ? "On va chercher une façon de comprendre l'humain de nos jours. La société change très vite, l'impact est fort notamment pour les plus démunis (…) comment est-ce qu'on comprend les mouvements, est-ce qu'on les anticipe et on les accompagne ? La soif de spiritualité existe partout", conclut Éric Salobir.