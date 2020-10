Etats-Unis : Donald Trump rompt brutalement les négociations avec les démocrates sur un plan de soutien à l'économie américaine

L'administration Trump et les élus démocrates du Congrès avaient commencé il y a plus de deux mois à négocier de nouvelles aides pour les 12,6 millions de chômeurs américains et pour les foyers aux plus faibles revenus.

Arrêt brutal. Le président Donald Trump a mis fin mardi 6 octobre aux négociations avec les démocrates sur de nouvelles aides aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de coronavirus. Il a annoncé sa décision sur Twitter et accusé au passage la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi de ne pas négocier "de bonne foi". Les négociations reprendront après les élections du 3 novembre. "Dès que j'aurai gagné, nous voterons un grand plan d'aide qui sera centré sur les travailleurs américains et les petites entreprises", a-t-il ajouté.

...request, and looking to the future of our Country. I have instructed my representatives to stop negotiating until after the election when, immediately after I win, we will pass a major Stimulus Bill that focuses on hardworking Americans and Small Business. I have asked... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Cette décision signifie que de nombreux Américains, dont ceux qui sont au chômage, et des entreprises tels les hôtels, les compagnies aériennes, les bars et les restaurants, vont être confrontés à des difficultés financières dans les prochaines semaines. Les allocations-chômage n'étant pas versées pendant plus de six mois aux Etats-Unis. "Les perspectives restent très incertaines", a souligné mardi le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell. Et certains secteurs, comme le tourisme et le transport aérien, ont déjà annoncé des licenciements massifs : 19 000 personnes pour la compagnie aérienne American Airlines, 13 000 chez United, ou encore 28 000 dans les parcs d'attraction Disney.

Des divergences trop grandes entre républicains et démocrates

L'administration Trump et les élus démocrates du Congrès avaient commencé il y a plus de deux mois à négocier de nouvelles aides pour les 12,6 millions de chômeurs américains et pour les foyers aux plus faibles revenus, ainsi que pour les entreprises terrassées par les conséquences de la pandémie. Les mesures adoptées fin mars dans le cadre du gigantesque plan de soutien de 2.200 milliards de dollars, rallongé ensuite de 500 milliards, expirent en effet progressivement.

Après plusieurs semaines au point mort, les discussions entre Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin venaient pourtant de reprendre. Ils se sont brièvement parlés peu après l'annonce de Donald Trump, a indiqué un porte-parole de Mme Pelosi, ajoutant que M. Mnuchin en a profité pour confirmer la fin des négociations. "Une fois encore, le président Trump a montré ses vraies couleurs : faire passer son intérêt avant celui du pays, avec la pleine complicité des membres républicains du Congrès", a fustigé Nancy Pelosi dans un communiqué.

Mais les divergences étaient trop grandes, et le montant total de l'enveloppe posait notamment problème. Les démocrates réclamaient au départ 3 000 milliards de dollars, mais au fil des discussions ont accepté de l'abaisser à 2 200 milliards. L'administration Trump avait de son côté fait un geste, se disant prête à 1 600 milliards après un montant initial de seulement 1 000 milliards.