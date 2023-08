États-Unis : Donald Trump rentabilise sa photo d’identité judiciaire

Donald Trump a eu droit à sa photo d’identité judiciaire, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis, lors d'un bref passage en prison. L’ancien président plaide la persécution.

Pour son cliché d’identité judiciaire, une première pour un ancien président américain, Donald Trump a savamment travaillé sa pose. Un peu plus tôt dans la journée, c’est en jet privé et sous escorte qu’il s’est rendu dans une prison de Géorgie (États-Unis) pour être arrêté, avant de ressortir libre sous caution. L’ancien président est accusé d’avoir voulu inverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Des tee-shirts avec son "mugshot" sur son site de campagne

Selon lui, la procédure vise à entraver sa course à la présidentielle de l’an prochain. "Ce qu’ils font c’est de l’ingérence électorale, et de la tentative d’interférer dans une élection", a-t-il déclaré. En cas de condamnation, Donald Trump risque de la prison. Aucune grâce présidentielle ne pourra être accordée dans cette affaire. Cela n’a pas empêché Donald Trump de se moquer du système. Sur son site de campagne, on trouve déjà des tee-shirts et des tasses avec sa photo d’identité judiciaire.