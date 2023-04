États-Unis : Donald Trump face aux juges

Donald Trump fait face aux juges new-yorkais, mardi 4 avril. Il est suspecté d’avoir acheté le silence d’une actrice pornographique, en 2016. Devant le tribunal de la Grosse Pomme, la tension monte entre pros et anti-Trump.

Il quitte la Trump Tower le point levé… Mardi 4 avril, Donald Trump s’élance à travers Manhattan dans un convoi blindé. Dans quelques minutes, l’ancien Président fera face à la justice. Devant le tribunal de New York (Etats-Unis), les pros et les anti-Trump se font face. Ils ne sont qu’une poignée des deux camps rassemblés sur le parvis du tribunal. Un important dispositif policier empêche les manifestants de trop s’échauffer. La confrontation du jour rappelle combien le pays est divisé.

Une affaire historique

Au cœur de l’affaire qui vise Donald Trump, les 130 000 dollars versés à l’actrice phonographique Stormy Daniels, juste avant l’élection présidentielle de 2016, pour qu’elle garde le silence sur une supposée relation extra-conjugale avec le milliardaire. Au 15e étage du tribunal, Donald Trump fera face à la cour, sans menotte et hors caméra. En duplex depuis le tribunal de New York, Camille Guttin indique : "Donald Trump a prévu de répondre lui-même au juge. On suppose de plaider non-coupable." L’ancien Président devrait ensuite rejoindre sa résidence en Floride, où il donnera un meeting.