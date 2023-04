Etats-Unis : Donald Trump est arrivé à New York à la veille de sa comparution judiciaire

L'ancien président américain comparaît mardi dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à l'actrice de films pornographiques, Stormy Daniels.

Il est attendu mardi 4 avril dans un tribunal de Manhattan. Donald Trump est arrivé lundi à son hôtel à New York, à la veille de sa comparution judiciaire historique dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à l'actrice de films pornographiques, Stormy Daniels. L'ex-président américain se verra alors signifier les charges pénales pesant contre lui.

L'ancien locataire de la Maison Blanche jure qu'il est "innocent" et a écrit sur son réseau social Truth Social qu'il se rendait à New York pour "rendre sa grandeur à l'Amérique" et qu'il était victime d'une "chasse aux sorcières". A New York, les abords de la Trump Tower où l'homme d'affaires va séjourner 36 heures, sont sous haute sécurité depuis des jours, même si n'y défile qu'une poignée de manifestants pro et anti-Trump.

Pendant que le milliardaire atterrissait à New York, Joe Biden était lui dans une usine du Minnesota, dans le nord du pays, pour vanter son bilan économique. Le président américain a jusqu'ici refusé de commenter la procédure judiciaire.

"Le président plaidera non coupable"

Sa convocation au tribunal, au rituel inédit pour un ancien chef d'Etat, devrait voir Donald Trump décliner son nom, âge, profession, se soumettre à un relevé d'empreintes digitales et être pris en photo, comme tout prévenu. Devant le juge, "le président plaidera non coupable" car "il n'y aucun délit" pénal selon sa défense, a déclaré son avocat, Joe Tacopina.

L'affaire qui tourmente Donald Trump remonte à octobre 2016, juste avant son élection à la Maison Blanche. Son avocat personnel, Michael Cohen, qui s'est retourné contre lui, avait à l'époque versé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence. Si l'accord passé avec Stormy Daniels était bien autorisé, il pourrait toutefois correspondre à une dépense de campagne. Or la somme n'apparaît pas dans les comptes du candidat de 2016, et a été inscrite comme "frais juridiques" dans les documents de son entreprise Trump Organization.