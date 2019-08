VIDEO. Donald Trump condamne les fusillades mais pas les armes

Les réponses du président américain étaient très attendues après les deux dernières fusillades meurtrières aux États-Unis. Pour la première fois, Donald Trump a condamné le suprémacisme blanc, mais il s'est bien gardé de remettre en cause la législation sur les armes à feu. "Ces massacres barbares sont une insulte à notre communauté. Internet a fourni un boulevard dangereux aux esprits radicalisés et perturbés. Ce sont la démence et la haine qui poussent la gâchette, pas l'arme", explique le président.

Des armes plus contrôlées ?

El Paso et Dayton, deux massacres en 13 heures dans deux États différents avec 31 victimes. À chaque fois, le tireur a utilisé des armes de gros calibre. À El Paso, au Texas, l'émotion est immense. Les habitants de cette ville à très forte majorité hispanique étaient visés. Le Mexique, pays frontalier, est également ému par le drame. Son président a critiqué l'action de Donald Trump, jugée trop laxiste sur la vente d'armes.

