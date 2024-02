États-Unis : Donald Trump condamné à verser une amende de 355 millions de dollars pour fraude

Grand favori de la primaire des Républicains, Donald Trump a été condamné vendredi 16 février à 355 millions de dollars d'amende pour fraude. Les procès et les condamnations se multiplient contre l'ancien président américain.

Le milliardaire Donald Trump se serait bien passé de cette amende colossale. L'ancien président américain a été condamné à verser 355 millions de dollars à la justice américaine pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organisation. La procureure générale de l'État de New York, élue du Parti démocrate, elle a salué une immense victoire pour son parti. "Aujourd'hui, nous avons prouvé que personne n'est au-dessus de la loi. Peu importe à quel point vous êtes riche, puissant et influent politiquement", a assuré Letitia James.

Donald Trump va faire appel

Donald Trump ne pourra plus diriger d'entreprise dans l'État de New York pendant trois ans, une catastrophe pour l'empire économique du candidat. "Il va être obligé de réduire drastiquement ses affaires dans l'état de New York pour au moins quelques années", souligne James Sample, professeur de droit. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a dénoncé une "chasse aux sorcières" et a annoncé qu'il allait faire appel.