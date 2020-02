Etats-Unis : Donald Trump acquitté par le Sénat au terme de son procès en destitution

C'est l'épilogue du feuilleton qui traverse la politique américaine depuis plusieurs mois. Le procès en destitution avait été initié en décembre 2019 par la Chambre des représentants.

Le suspense était quasi nul : le Sénat a acquitté des deux chefs d'accusation Donald Trump, mercredi 5 février, à l'issue de son procès en destitution initié par la Chambre des représentants en décembre 2019. Pour ce vote final, le président américain a reçu le soutien de tous les élus républicains sauf un, mais d'aucune voix démocrate.

Dans le détail, 52 des 100 sénateurs américains ont déclaré le président américain non coupable du chef d'abus de pouvoir. Et 53 d'entre eux l'ont déclaré non coupable du chef d'entrave à la bonne marche du Congrès. Or, la Constitution des Etats-Unis imposait une majorité des deux tiers (67 sièges sur 100) pour déclarer coupable l'actuel président des Etats-Unis.

L’opposition réclamait sa destitution pour avoir essayé de forcer l'Ukraine à "salir" son possible adversaire à la présidentielle Joe Biden, notamment en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays en guerre. Depuis que le scandale a éclaté, Donald Trump se dit victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par ses adversaires démocrates, qui n'auraient pas digéré sa victoire surprise de 2016.