VIDEO. Etats-Unis : Donald Trump se verrait bien président à vie (mais c'est pour rire)

Le président américain a publié un montage vidéo, vendredi, dans lequel il détourne une couverture du magazine "Time". On le voit ainsi multiplier les mandats présidentiels, bien au-delà des deux autorisés par la Constitution.

Donald Trump se verrait bien président des Etats-Unis à vie, et même encore plus si affinités. C'est en tout cas ce qu'il laisse penser dans un montage qu'il a publié sur Twitter vendredi 21 juin. Dans cette vidéo de trente secondes, il s'est amusé à détourner une couverture du magazine Time qui le montre en train d'enchaîner les mandats présidentiels bien au-delà des deux autorisés par la Constitution. 2024, 2028, 2032, 2036... Et ainsi de suite jusqu'à 2064.

Le compteur s'accélère sur la fin. Mains croisés et visage songeur, Donald Trump s'imagine alors président pour des siècles et même des millénaires. La vidéo se termine sur les mots suivants écrits en lettres capitales : "TRUMP 4EVA". Traduction : "Trump forever" ("Trump pour toujours").

Ce n'est pas n'importe quelle une du Time qui a été détournée. Sortie en octobre 2018, elle illustrait un article intitulé "Comment le Trumpisme survivra à Trump". Que Donald Trump se rassure : la Constitution américaine limite pour le moment toujours à deux le nombre de mandats présidentiels.