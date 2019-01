Etats-Unis : des milliers de participants à la Marche des femmes, organisée pour la troisième année consécutive

En 2018, les cortèges avaient réuni plus de 500 000 personnes, portés par les mouvements #MeToo et Time's Up contre le harcèlement et les violences sexuelles.

La troisième Marche pour les femmes, organisée à Washington (Etats-Unis) le 19 janvier 2019. (JOSHUA ROBERTS / REUTERS)