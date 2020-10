États-Unis : "C'est la fin du rêve américain", constate Douglas Kennedy

Frédéric Joignot, journaliste pour le magazine We Demain, a rencontré Douglas Kennedy, intellectuel de la côte est, qui incarne une autre Amérique face à celle de Donald Trump et de tous ces partisans qui comptent bien voter pour leur champion à la présidentielle du 3 novembre. "Douglas Kennedy raconte une histoire qui est intéressante. Il est dans le Maine, et d'un seul coup, il y a un type qui rentre, qui est un camionneur, vote Trump, marche vers lui et lui dit : 'Toi tu es masqué, tu es un type de gauche, tu es ce genre de type qu'on voit à Fox News qui veut tous nous obliger à nous masquer et à nous asservir'. C'est un exemple de différence très forte entre Kennedy et ce type qui vote Trump", révèle Frédéric Joignot. "Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est comment le rêve américain (…) a été une vérité, et puis maintenant il se rend compte, et c'est ce qu'il dit, que c'est la fin du rêve américain. À New York, c'était facile de trouver du boulot dans les années 1970, l'ascenseur social marchait, c'est fini", relate l'essayiste.

Y a-t-il aussi une guerre culturelle menée par les conservateurs américains ? "C'est la 'Cultural War'. Ça démarre sous Richard Nixon, c'est la lutte pour les droits civiques, la lutte pour les droits des minorités, des homosexuels. Toutes les grandes luttes de la liberté de cette époque. Nixon se rend compte que toute une partie des Américains ne le comprend pas et le supporte mal et il joue sur cette division entre l'Amérique des côtes et celle du centre et ça va devenir la stratégie républicaine depuis Nixon", explique Frédéric Joignot.

