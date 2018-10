États-Unis : Brett Kavanaugh sur le point d'être confirmé à la Cour suprême

C'est une première victoire pour Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, et qui vient de voir un premier vote de procédure lui être favorable, en vue d'une confirmation par les sénateurs américains. "Les derniers sénateurs indécis se sont prononcés, et en majorité ils vont voter pour confirmer Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Un vote assez serré, on parle de 52 voix pour et 48 contre", explique en duplex depuis Washington le journaliste de France 3 Loïc de La Mornais.

Une affaire qui impactera les élections de mi-mandat

"Brett Kavanaugh sera confirmé à ce poste inamovible. Il sera élu à vie. Alors il y a eu une enquête du FBI, jugée trop rapide par la minorité démocrate, reste à savoir maintenant quelles seront les conséquences de cette affaire qui a empoisonné la vie politique américaine depuis plusieurs semaines. On sait qu'il y a dans un mois des élections cruciales de mi-mandat", rappelle-t-il.

