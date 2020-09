Etats-Unis : Biden affronte Trump "libre et sans programme"

Joe Biden et Donald Trump débattent pour la présidentielle du 3 novembre à Cleveland (Etats-Unis) mardi 29 septembre. "Donald Trump n’est pas limité par un rapport au réel et à la vérité. Il n’a pas de programme dans l’éventualité d’une réélection. Il est libre de pouvoir à la fois expliquer qu’il a un bilan extraordinaire et que son adversaire a toutes les faiblesses possibles. Reste à savoir si ce type de débat aura le moindre effet sur une opinion déjà décidée. Le taux d’indécis est très faible", analyse mardi soir Pap Ndiaye, historien spécialiste des Etats-Unis.

"Les Etats-Unis dans une situation difficile"

"Les Etats-Unis sont dans une situation très difficile : crise économique, crise sanitaire, tensions raciales. Il faut remonter au XIXe siècle et à la guerre civile pour voir des tensions aussi dures dans la société", estime ce professeur à Sciences Po. "Joe Biden peut se révéler dans l’exercice du pouvoir" et réussir à apaiser le pays. "Sa personnalité ne suscite pas l’enthousiasme, mais il a une expérience politique conséquente", conclut Pap Ndiaye.