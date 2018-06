Etats-Unis : après le départ du Kennedy, Trump veut accentuer le conservatisme de la Cour suprême

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président américain a déjà eu l'occasion de nommer un juge très conservateur à la juridiction la plus élevée du pays.

Anthony Kennedy, l'un des neuf juges de la Cour suprême des Etats-Unis, a annoncé, mercredi 27 juin son départ à la retraite. Il était doyen de la Cour suprême en durée d'exercice. Il y avait été nommé par le président républicain Ronald Reagan en 1987. Le processus de remplacement du juge Kennedy va débuter "immédiatement", a déclaré peu après Donald Trump.

La retraite d'Anthony Kennedy était redoutée par les démocrates américains et toutes les organisations progressistes du pays, qui savent que le président américain voudra lui nommer un remplaçant nettement plus à droite. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a déjà d'ailleurs eu l'occasion de nommer un juge très conservateur à la juridiction la plus élevée du pays.

Anthony Kennedy est souvent présenté comme le magistrat pivot de la haute cour, gardienne de la Constitution américaine : conservateur sur des sujets comme les armes à feu ou le financement électoral, il lui arrive de virer progressiste sur des thèmes comme l'avortement ou la discrimination positive.