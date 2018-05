EN IMAGES. Journée meurtrière à Gaza pendant l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem

Tandis que Benyamin Nétanyahou et Ivanka Trump inauguraient l'ambassade des Etats-Unis transférée à Jérusalem, 55 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

La journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien, depuis la guerre de l'été 2014, dans la bande de Gaza. Tandis qu'à Jérusalem, officiels américains et israéliens inauguraient la nouvelle ambassade des Etats-Unis, dans la bande de Gaza, dont la périphérie avait été déclarée zone militaire close, des dizaines de milliers de Palestiniens ont protesté toute la journée. Les soldats israéliens ont tué 55 Palestiniens et quelque 2700 manifestants ont été blessés.

La direction palestinienne a crié au "massacre", alors que le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a justifié l'usage de la force par le droit d'Israël à défendre ses frontières contre les agissements "terroristes" du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne Gaza.

Ces évènements ont suscité une vive inquiétude internationale et provoqué une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, à l'initiative du Koweït. Une nouvelle mobilisation est prévue près de la frontière, mardi, jour où les Palestiniens commémorent la Nakba, la "catastrophe" qu'a constituée pour eux la création d'Israël en 1948, synonyme d'exode pour des centaines de milliers d'entre eux.