DIRECT. Israël : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit au lendemain de la répression meurtrière à Gaza

Ce qu'il faut savoir

La communauté internationale s'inquiète après le bain de sang qui a éclaboussé lundi la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir, mardi 15 mai dans l'après-midi, au lendemain des violences meurtrières à la frontière entre Israël et Gaza. Avec 55 morts côté palestinien, la journée de lundi a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza.

Des dizaines de morts. Les soldats israéliens ont tué 55 Palestiniens, lors de heurts et de manifestations à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, au terme de la Marche du retour. Cette marche vise à demander réparation des expropriations subies par les Palestiniens lors de la création d'Israël, il y a 70 ans. Les manifestants protestaient également contre le blocus de la bande de Gaza et l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.

Mort d'un bébé palestinien. Les autorités gazaouies annoncent qu'un bébé est mort après avoir inhalé du gaz lacrymogène.

Réunion d'urgence à l'ONU. Organisée à l'initiative du Koweït, la rencontre est programmée à 16 heures (heure de Paris), selon des sources diplomatiques.

"Violences", "massacre", "appel à la retenue"... Les événements ont suscité de nombreuses réactions diplomatiques. Emmanuel Macron a fait part de "la vive préoccupation de la France".